Директор зоопарка решил остаться в Мариуполе

Российские военные ровняют с землей Мариуполь, еще и оказавшийся в их блокаде. Покинуть город не могут ни люди, ни животные, ставшие заложниками оккупантов.

К теме Здесь стоит боль, голод и смерть, – Подоляк о зоопарке возле Киева и как ВСУ пытаются спасти животных

Из-за обстрела в зоопарке Мариуполя убиты несколько животных. Уцелевшие звери очень напуганы. Животным приходится находиться в клетках под грохот обстрелов.

Смотрите видео из мариупольского зоопарка

Российские оккупанты спровоцировали гуманитарный кризис в Мариуполе, который не мог не сказаться на животных. К сожалению, заканчиваются запасы корма для зверей.

Директор зоопарка Савелий Вашура решил остаться в городе. Он будет стараться поддерживать порядок и сохранить жизнь животных.