Директор зоопарку вирішив залишитися у Маріуполі

Російські військові рівняють із землею Маріуполь, який ще й опинився у їх блокаді. Покинути місто не можуть ні люди, ні тварини, які стали заручниками окупантів.

Варте уваги Тут біль, голод і смерть, - Подоляк про зоопарк біля Києва і як ЗСУ намагаються врятувати тварин

Через обстріл у зоопарку Маріуполя вбито декілька тварин. Звірі, які вціліли – дуже налякані. Тваринам доводиться перебувати у клітках під гуркіт обстрілів.

Дивіться відео з маріупольського зоопарку

Російські окупанти спровокували гуманітарну кризу в Маріуполі, яка не могла не позначитися на тваринах. На жаль, закінчуються запаси корму для звірів.

Директор зоопарку Савелій Вашура вирішив залишитися у місті. Він буде намагатися підтримувати порядок та зберегти життя тварин.

До слова – Наслідки "русского мира" в Ірпені: дивіться відео