Свою реакцию начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ обнародовал на странице в Facebook, передает 24 Канал.

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Как Игнат ответил Безуглой

Недавно Безуглая в соцсетях распространила фотографию последствий ракетной атаки по Обороне утром 12 февраля. Она обвинила Воздушные силы во лжи относительно "падения обломков", отметив "кратере от несбитой ракеты".

В свою очередь Юрий Игнат резко заявил ей в ответ и обвинил в некомпетентности. Он также объяснил, как противовоздушная оборона может сбивать вражескую баллистику, отметив, что ПВО удалось сбить все баллистические ракеты.

Зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" способна сбивать баллистическую только непосредственным столкновением "лоб в лоб". Благодаря кинетической энергии во время столкновения, вражеская ракета или взрывается, или же меняет траекторию полета и падает на землю. Другого способа поражать баллистику у нас нет,

– написал он.

По его словам, если ракета не взорвалась в воздухе, сохраняется высокая вероятность детонации боевой части на земле. Это означает, что пораженная ракета уже не летит в цель, куда ее направил враг, но на землю она упадет.

Он отметил, что в то утро россияне пытались ударить по критической инфраструктуре Киева, лишив местных электроэнергии, и последствия могли быть ужасными. Впрочем, он отметил успешную работу наших защитников неба.

"Когда зенитный ракетный дивизион Героя Украины, на счету которого десятки сбитых баллистических ракет в небе столицы, тысячи спасенных жизней киевлян ведет боевую работу и докладывает, что все шесть ракет уничтожено, то кто вы такая, госпожа Безуглая, чтобы оценивать эффективность и подвергать сомнению качество боевой работы украинских зенитчиков", – пояснил спикер.

По мнению Игната, фото, обнародованное Безуглой – это "оперативный объективный контроль для врага".