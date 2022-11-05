Батальон Марьяны дислоцировался на металлургическом заводе имени Ильича – одном из последних украинских оплот в городе. Отойти от базы означало риск смерти или плена.
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Как беременная Марьяна попала в плен
Защитница напоминает, что их машину остановили и сказали: "С этого момента вы заключенные в Российской Федерации. Шаг вправо или шаг влево и мы стреляем".
Я вернулась к ребятам, с которыми была, и сказала: "Скажите, что нас не берут в плен. Скажите, что нас не берут в плен! Я была так испугана",
– рассказала она.
Но ее самые плохие опасения стали реальностью.
Марьяну и ее коллег на 3 дня перевели на склад хранения, а затем отправили в колонию во временно оккупированной Еленовке.
Говорили, что заберут ребенка: медик рассказала об условиях в плену
Первые месяцы Марьяна спала на полу и была лишена доступа к здоровой пище и свежему воздуху. Ее запугивали и угрожали во время допросов, и однажды ей запретили пользоваться туалетом на 9 месяце беременности. Защитница боялась, что ее ребенок родится в неволе и его заберут оккупанты.
Марьяна была доставлена на склад, где она снялась в опубликованном в соцсетях видео заключенных. Вскоре после того, когда ее схватили, ее допросил российский чиновник.
Он сказал, что если я не отвечу так, как ему нужно, он отправит меня в лагерь в Россию, а моего ребенка заберут,
– сказала Марианна.
Следователь также пригрозил, что его ребенка переведут из одного детского дома в другой, что сделает невозможным его отслеживание.
Также оккупанты запугивали женщину собаками, чтобы заставить ее делать ложные заявления.
В течение всего испытания медицинское образование Марианы давало ей уверенность в том, что ее беременность протекает нормально. Но условия в тюрьме были плохими. 40 женщин жили в маленькой комнате, рассчитанной на шестерых.
Старые женщины спали по двое или по трое на кровати. Я спала на полу под кроватью с подругой. У меня была пара подушек и одеяло,
– сказала она.
Позже Мариану перевели в меньшую комнату, где она спала на деревянном матрасе на полу.
Первые несколько месяцев с ней обращались так же, как и со всеми остальными женщинами-узниками. Но когда она была на седьмом месяце беременности, врач сказал, что ей нужно больше свежего воздуха и ей разрешили гулять по двору. Однако это зависело от того, какой охранник дежурил. Иногда она могла провести на улице полдня, иногда ее вообще не выпускали.
В плену начались осложнения беременности
В июле у Марьяны развилось осложнение и ее доставили в больницу на УЗИ. Женщина впервые увидела своего ребенка.
Я видела его маленькие ручки и ножки. Он разжал кулачок и показал мне свои пять пальчиков. Я плакала и плакала. Мне сказали, что ребенок в порядке, но он очень маленький, и мне нужно больше есть и принимать больше витаминов,
– сказала она.
Когда она вернулась в тюрьму, некоторые охранники сжалились над ней и принесли ей домашнюю пищу и витамины. Впоследствии ее перевели в роддом в Донецке, где к ней хорошо относились, но угроза разлуки с ребенком осталась.
Возникли две возможности: или Марьяну отправят в тюрьму в Донецке, где она сможет жить со своим ребенком, пока будет кормить грудью. Или ее отвезут в учреждение в России, где у нее заберут ребенка, когда ему исполнится 3 года. Мариана чувствовала, что обмен был ее последней надеждой.
Оккупанты не пускали беременную в туалет
В день Х Марьяну Мамонову вместе с десятками других заключенных перевели в российский город недалеко от украинской границы. Там ей завязали глаза, связали руки и посадили на военный самолет, где с другими заключенными она улетела в Беларусь.
Дорога заняла 20 часов, но охранявшие Мариану российские солдаты отказались пустить ее в туалет, несмотря на то, что она была на девятом месяце беременности.
Они говорили использовать ей бутылку, однако она говорила, что не сможет этого сделать, потому что ей очень больно.
- Напомним, что Марьяна Мамонова – одна из тех, кого удалось обменять на Медведчука. Она очень беспокоилась, что ей придется рожать в неволе, однако ребенок дотерпел до тех пор, как мама окажется на родной земле.
- Защитница родила утром 15 сентября – через 4 дня после того, как попала на подконтрольную Украине территорию.
- Марьяна родила здоровую девочку, которую назвала Анной. Она весила 3,2 килограмма – в пределах нормы.
Марьяна Мамонова родила девочку: смотрите видео