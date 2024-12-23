Об этом рассказывает 24 канал со ссылкой на Reuters. По словам Рютте, хотя Германия является важным союзником Украины, обвинения в нерешительности по поставкам крылатых ракет Taurus не имеют оснований.

Читайте также Через несколько лет Россия может напасть на НАТО, – Писториус

Рютте отреагировал на критику Зеленского в отношении Германии

Он добавил, что, в отличие от Шольца, он был бы готов поставлять Украине крылатые ракеты Taurus без ограничений. Однако Рютте подчеркнул, что решение о поставках вооружений принимают союзники, а не он.

Я часто подчеркивал Зеленскому, что он не имеет права критиковать Олафа Шольца, поскольку это несправедливо,

– заявил Рютте в интервью агентству DPA.

К слову, критика Зеленского появилась после телефонного разговора Шольца с президентом России Владимиром Путиным в ноябре. По мнению президента Украины, это подрывает усилия по изоляции Путина и достижения "справедливого мира".

Несмотря на некоторые противоречия, Германия остается одним из ключевых партнеров Украины в условиях войны с Россией.

С начала полномасштабного вторжения Германия поставляет Украине современное вооружение, в частности: танки Leopard 2, бронетехнику и транспортеры, средства противовоздушной обороны, дроны, боеприпасы и другие военные материалы, что являются полезными для украинских военных на фронте.