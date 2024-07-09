Чиновник НАТО в отставке Джейми Ши рассказал 24 Каналу, какой будет роль Рютте следующие 5 лет и продолжит ли он линию Йенса Столтенберга.

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Какой будет роль Рютте следующие 5 лет

Экс-спикер Альянса Джейми Ши думает, что с Рютте мы увидим много последовательности в политике НАТО. "Когда есть лидер, как Столтенберг, который возглавлял НАТО на протяжении 10 лет, всегда возникают дебаты среди лидеров – мы хотим что-то другое или хотим то же самое?", – отметил он.

По мнению Ши, в случае с Рютте, НАТО отмечает, что они хотят больше того же.

Альянс хочет премьера, который имеет большой опыт, знает всех, который успешно справлялся с Трампом, когда тот был в Белом доме, который является сильным лидером по Украине, Рютте стоит за пакетом F16 для Украины,

– отметил бывший чиновник НАТО.

Он также отметил, что Рютте умеет хорошо вести переговоры, поскольку ему пришлось иметь дело с 4 различными нидерландскими коалициями, что, как указал Ши, является непростым делом.

Поэтому, я думаю, что во время каденции Рютте вы увидите продолжение стиля Столтенберга. Единственная разница заключается в том, что Рютте – выходец из страны ЕС. Вероятно, он уже более заинтересован в сближении НАТО и ЕС, особенно в вопросах оборонного промышленного производства, киберзащиты, устойчивости, новых технологий,

– указал экс-спикер НАТО.

Джейми Ши отметил, что Рютте проявит больший интерес к отношениям между НАТО и ЕС, чем, возможно, Столтенберг.

"Так что в этом может быть разница, но с точки зрения политики, линии поведения и публичной коммуникации, вы увидите большую последовательность, потому что это то, чего на самом деле стремится НАТО сейчас", – резюмировал он.