Посадовець НАТО у відставці Джеймі Ши розповів 24 Каналу, якою буде роль Рютте наступні 5 років та чи продовжить він лінію Єнса Столтенберга.

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Якою буде роль Рютте наступні 5 років

Ексречник Альянсу Джеймі Ши думає, що з Рютте ми побачимо багато послідовності у політиці НАТО. "Коли є лідер, як Столтенберг, який очолював НАТО упродовж 10 років, завжди виникають дебати серед лідерів – ми хочемо щось інше або хочемо те саме?", – зазначив він.

На думку Ши, у випадку з Рютте, НАТО зазначає, що вони хочуть більше того самого.

Альянс хоче прем’єра, який має великий досвід, знає всіх, який успішно справлявся з Трампом, коли той був у Білому домі, який є сильним лідером щодо України, Рютте стоїть за пакетом F16 для України,

– зазначив колишній посадовець НАТО.

Він також зазначив, що Рютте вміє добре вести переговори, оскільки йому довелося мати справу з 4 різними нідерландськими коаліціями, що, як вказав Ши, є непростою справою.

Тому, я думаю, що під час каденції Рютте ви побачите продовження стилю Столтенберга. Єдина різниця полягає в тому, що Рютте – виходець з країни ЄС. Ймовірно, він вже більш зацікавлений у зближенні НАТО і ЄС, особливо в питаннях оборонного промислового виробництва, кіберзахисту, стійкості, нових технологій,

– вказав ексречник НАТО.

Джеймі Ши зазначив, що Рютте виявить більший інтерес до відносин між НАТО і ЄС, ніж, можливо, Столтенберг.

"Так що в цьому може бути різниця, але з точки зору політики, лінії поведінки та публічної комунікації, ви побачите велику послідовність, тому що це те, чого насправді прагне НАТО зараз", – резюмував він.