Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Нідерланди за час війни зробили для України дуже багато. Попри відсутність необхідної кількості зброї, там шукали шляхи, щоб дістати все необхідне. Він зазначив, що саме Марк Рютте був рушієм цих зусиль для нашої держави.

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Рютте підтримує Україну

За словами Олександра Мусієнка, новий генсек НАТО дуже працелюбний та енергійний. Його політична діяльність у Нідерландах мала позитивні наслідки для зміцнення оборонної спроможності України.

Він (Марк Рютте – 24 Канал), однозначно, підтримує Україну та засуджує Владіміра Путіна,

– зауважив військовий експерт.

Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, Рютте вирішував, як його держава має взаємодіяти з Україною. Проте, на думку Мусієнка, на посаді генсека НАТО, йому доведеться домовлятись із 32 членами Альянсу та часто йти на суперечливі компроміси.

Там є Словаччина, Угорщина та інші держави, чиї позиції не завжди будуть збігатись із поглядами Рютте та всіх проукраїнських країн,

– сказав він.

Рютте вміє шукати компроміси

Військовий експерт, вважає що новообраний генсек НАТО вміє вдало шукати компроміси, проте йому доведеться зважати на позиції інших членів Альянсу.

Марк Рютте уже домовився із Віктором Орбана, щоб той не блокував рішення по військовій місії НАТО для України за умови, що Угорщина у ній не братиме участь. Він уже переконав Орбана. Це позитивна тенденція, вона означає, що у НАТО шукатимуть компромісні рішення, але так, щоб вони не були всупереч українським інтересам,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Він додав, що призначення Рютте стане новим важливим етапом для НАТО. Альянс, окрім протидії Росії та підтримки України, має нарощувати власну оборонну здатність.