Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що новообраний генсек НАТО засуджує дії кремлівського диктатора та вважає, що його заяви про мир з Україною не мають підґрунтя. Рютте однозначно проукраїнський політик.

До теми В Росії відреагували на призначення нового генсека НАТО

Структура НАТО

За словами Бориса Тизенгаузена у структурі НАТО дуже багато бюрократії, тому складно приймати швидкі та невідкладні рішення.

Один генсек нічого не вирішить, але це вдала кандидатура. Крім того Урсула фон дер Ляєн та Кая Каллас зайняли важливі посади. Це проукраїнські політики, що дуже тішить,

– наголосив він.

Політтехнолог додав, що у Європарламенті ті, хто проти підтримки України набрали багато голосів, проте сил, які підтримують нашу державу набагато більше.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 26 червня офіційно став новим очільником НАТО. Він відомий своєю підтримкою України, активно допомагав їй інтегруватися до ЄС і НАТО та надавав політичну, фінансову і військову допомогу з перших днів російського вторгнення. Його каденція як прем'єра завершується після поразки на парламентських виборах восени 2023 року, але він продовжить підтримувати Україну.