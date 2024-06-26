Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что новоизбранный генсек НАТО осуждает действия кремлевского диктатора и считает, что его заявления о мире с Украиной не имеют основания. Рютте однозначно проукраинский политик.

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Структура НАТО

По словам Бориса Тизенгаузена в структуре НАТО очень много бюрократии, поэтому сложно принимать быстрые и неотложные решения.

Один генсек ничего не решит, но это удачная кандидатура. Кроме того Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас заняли важные должности. Это проукраинские политики, что очень радует,

– подчеркнул он.

Политтехнолог добавил, что в Европарламенте те, кто против поддержки Украины набрали много голосов, однако сил, которые поддерживают наше государство гораздо больше.

Обратите внимание! Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 июня официально стал новым главой НАТО. Он известен своей поддержкой Украины, активно помогал ей интегрироваться в ЕС и НАТО и оказывал политическую, финансовую и военную помощь с первых дней российского вторжения. Его каденция в качестве премьера завершается после поражения на парламентских выборах осенью 2023 года, но он продолжит поддерживать Украину.