Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что новоизбранный генсек НАТО осуждает действия кремлевского диктатора и считает, что его заявления о мире с Украиной не имеют основания. Рютте однозначно проукраинский политик.
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Структура НАТО
По словам Бориса Тизенгаузена в структуре НАТО очень много бюрократии, поэтому сложно принимать быстрые и неотложные решения.
Один генсек ничего не решит, но это удачная кандидатура. Кроме того Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас заняли важные должности. Это проукраинские политики, что очень радует,
– подчеркнул он.
Политтехнолог добавил, что в Европарламенте те, кто против поддержки Украины набрали много голосов, однако сил, которые поддерживают наше государство гораздо больше.