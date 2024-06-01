Каллас напомнила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП. Также она отметила, что Россия ведет гибридную войну против Запада и стремится посеять страх в западных обществах.

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В Эстонии призвали к увеличению военной помощи для Украины

Эстонский премьер-министр призвала западные страны увеличить военную помощь Украине, поскольку в случае победы России Эстония может стать следующей жертвой агрессии.

Каллас отметила, что правительство Эстонии выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП.

Если бы каждая страна НАТО делала то же, Украина уже бы победила,

– подчеркнула она.

На вопрос о том, есть ли в Эстонии "план Б" в случае поражения Украины, Каллас ответила, что такого плана нет.

"У нас нет "плана Б" на случай победы России, потому что тогда мы перестанем сосредотачиваться на плане А (помощь Украине в противостоянии российской агрессии – 24 Канал)", – заявила премьер-министр.

Каллас подчеркнула, что важно не впадать в пессимизм. По ее словам, победа Украины – это не только вопрос территории. Даже если Украина присоединится к НАТО без контроля над определенными территориями, это будет победой, поскольку она будет под защитой НАТО.

Также она подчеркнула, что Россия ведет гибридную войну против Запада и стремится посеять страх в западных обществах.

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