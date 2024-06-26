За інформацією російських ЗМІ, речниця МЗС Марія Захарова та голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов заявили, що політика НАТО не зміниться, передає 24 Канал. Водночас Рютте у своєму зверненні подякував членам Альянсу за довіру і підкреслив важливість НАТО для колективної безпеки.

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Як в Росії реагували на призначення нового Генсека НАТО

Речниця російського МЗС Марія Захарова скептично висловилася про нового очільника Альянсу, заявивши, що "країни НАТО і генсек нічого не вирішують в Альянсі", та традиційно зазначила, що "всім керують США".

Водночас голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов також заявив, що політика НАТО щодо Росії не зміниться і організація обслуговує інтереси США.

Як Рютте відреагував на своє призначення

Марк Рютте, у своєму зверненні подякував усім членам Альянсу за довіру і наголосив, що очікує на початок роботи на новій посаді.

Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолювати цю організацію – це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно,

– сказав він.

Він також висловив захоплення роботою свого попередника Єнса Столтенберга, який забезпечував видатне керівництво протягом останніх 10 років.

Нагадаємо, 26 червня Марка Рютте було офіційно призначено наступним генсеком НАТО. До своїх повноважень він приступить з 1 жовтня.