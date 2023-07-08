Правительство Рютте распалось после того, как партии коалиции не смогли договориться об ограничениях для мигрантов. Новые парламентские выборы, вероятно, пройдут в ноябре.
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Не секрет, что у партнеров по коалиции очень разные взгляды на миграционную политику. Сегодня мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что эти разногласия непримиримы. Вот почему я предложил королю отставку всего кабинет,
– заявил Рютте.
Почему правительство уходит в отставку и при чем здесь беженцы
В Нидерланды продолжает прибывать множество беженцев, поэтому для них уже не хватает места. Это при том, что у этой страны одно из самых строгих антимиграционных законодательств в Евросоюзе.
Так что уже долгое время коалиция в Нидерландах вела переговоры о разрешении миграционного кризиса. Партия Рютте – VVD – предложила создать двухуровневую систему.
Однако самая маленькая партия коалиции – либеральный "Христианский союз" – выступила против идеи VVD. Поэтому Рютте поставил ультиматум: либо правительство к летним каникулам достигает договоренности о миграции, либо его партия уходит из коалиции. Поскольку договориться не получилось, министр объявил об отставке.