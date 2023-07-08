Уряд Рютте розпався після того, як партії коаліції не змогли домовитися про обмеження для мігрантів. Нові парламентські вибори, ймовірно, відбудуться у листопаді.
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Не секрет, що партнери по коаліції мають дуже різні погляди на міграційну політику. Сьогодні ми, на жаль, змушені констатувати, що ці розбіжності непримиренні. Ось чому я запропонував королю відставку всього кабінет,
– заявив Рютте.
Чому уряд йде у відставку і до чого тут біженці
У Нідерланди продовжує прибувати велика кількість біженців, тому для них вже бракує місця. Це при тому, що ця країна має одне з найсуворіших антиміграційних законодавств у Євросоюзі.
Отож вже тривалий час коаліція в Нідерландах вела переговори про вирішення міграційної кризи. Партія Рютте – VVD – запропонувала створити дворівневу систему.
Однак найменша партія коаліції – ліберальний "Християнський союз" – виступила проти ідеї VVD. Тому Рютте поставив ультиматум: або уряд до літніх канікул досягає домовленості щодо міграції, або його партія йде з коаліції. Оскільки домовитись не вийшло, міністр оголосив про відставку.