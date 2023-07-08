Уряд Рютте розпався після того, як партії коаліції не змогли домовитися про обмеження для мігрантів. Нові парламентські вибори, ймовірно, відбудуться у листопаді.

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Не секрет, що партнери по коаліції мають дуже різні погляди на міграційну політику. Сьогодні ми, на жаль, змушені констатувати, що ці розбіжності непримиренні. Ось чому я запропонував королю відставку всього кабінет,

– заявив Рютте.

Чому уряд йде у відставку і до чого тут біженці

У Нідерланди продовжує прибувати велика кількість біженців, тому для них вже бракує місця. Це при тому, що ця країна має одне з найсуворіших антиміграційних законодавств у Євросоюзі.

Отож вже тривалий час коаліція в Нідерландах вела переговори про вирішення міграційної кризи. Партія Рютте – VVD – запропонувала створити дворівневу систему.

Вона передбачала, що люди, які перебувають під загрозою переслідування на батьківщині матимуть більше прав на отримання притулку, ніж ті, хто тікає із зони бойових дій. Це стосується часу перебування у Нідерландах та права на возз'єднання сім'ї. Важливо Нідерланди посилять захист українського неба й нададуть додаткові системи ППО

Однак найменша партія коаліції – ліберальний "Християнський союз" – виступила проти ідеї VVD. Тому Рютте поставив ультиматум: або уряд до літніх канікул досягає домовленості щодо міграції, або його партія йде з коаліції. Оскільки домовитись не вийшло, міністр оголосив про відставку.

Цікаво! Марк Рютте очолював уряд Нідерландів з 2010 року.