Правда, почти за 2 тысячи в американской валюте можно приобрести не простую марку. В комплекте еще и автографы – главы Укрпочты Игоря Смелянского и защитника Романа Грибова.

Актуально В Укрпочте иронизируют, что очередь за маркой больше, чем за айфоном

Знаменитую фразу сказал защитник с острова Змеиный

Именно этому морскому пехотинцу и приписывают легендарную фразу "Русский корабель, пошел на*уй". Сказана она была 24 февраля крейсеру "Москва", который уже лежит на дне Черного моря.

После этого Роман Грибов попал в плен. Защитника из Черкасской области обменяли, и он уже вернулся на Родину.

Марку с автографами можно приобрести за 2 тысячи долларов / Скриншот с сайта

Обычная марка обойдется дешевле: ее цена стартует от около 20 долларов и гораздо выше. Однако и это очень значительная сумма.

Интересно! В Укрпочте после грандиозного успеха марки решили продолжить популяризировать известную фразу корабля. Теперь задумались, чтобы выпускать с такой надписью футболки.

Стоит посмотреть: ВСУ потопили крейсер "Москва"