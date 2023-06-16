Как пишут СМИ, Марк Милошевич принял участие в открытии памятника в честь своего отца. Известно, что создал двухметровую статую Драган Раденович, сербский художник и вместе с тем член Российской академии искусств.

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"Волки Путина" встречали скульптуру

Кремлевские пропагандисты утверждают, что эта статуя является "первым в истории памятником Слободану Милошевичу". Установили его на площади Европы в Москве.

Впервые после более чем 20 лет он (Марко Милошевич – 24 Канал) появился на публике. Милошевич был снят в Москве на открытии памятника его отцу,

– написали сербские медиа.

Кроме того, следует сказать, что в государство-террориста эту скульптуру привезли на самолете. Там ее встретили так называемые "Ночные волки" – группа байкеров, приближенная к президенту России Владимиру Путину.

Марко Милошевич в России: смотрите видео

Отметим, что Милошевич-младший был в компании главаря "Ночных волков" Александра Залдостанова. Этот россиянин находится под санкциями Европейского союза из-за лояльности российской агрессии в нашем государстве.

Также на видео слышно, что Марко Милошевич зачитывает надпись на статуе. По его словам, события в Сербии, разворачивавшиеся в стране несколько десятилетий назад, были "репетицией того, что произошло с Россией и того, что сейчас происходит в Украине".

Югославские войны – это то же самое, разве что сейчас в Украине – ускоренный вариант. К сожалению, мы проиграли битву и, надеюсь, не проиграли войну. На наших ошибках и на нашей судьбе россияне изучили урок, и мы победим,

– заявил он.

Милошевич-старший и война