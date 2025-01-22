Он подчеркнул, что войну России против Украины нужно закончить "стабильным способом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS Mornings.

Смотрите также Ястреб в Госдепе: поможет ли Украине Марко Рубио и что говорил о войне и России

Что заявил Марко Рубио о войне в Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что война России против Украины должна закончиться.

Мы собираемся приложить усилия, чтобы этот "конфликт" завершился стабильным способом, то есть мы не просто хотим, чтобы "конфликт" закончился, а потом возобновился через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить стабильность,

– заявил Рубио.

Он отметил, что сейчас Украина вынуждена платить самую большую цену за свою энергетическую инфраструктуру, "за людей и жизни, которые потеряны, за миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свою страну и живут за рубежом".

Рубио также высказался о президенте США Дональде Трампе и заявил, что "каждый должен быть очень счастлив", что именно он занимает эту должность. По мнению госсекретаря США, Трамп стремится способствовать миру в мире и положить конец войнам.

Ранее он также заявил, что завершение войны в Украине станет официальной политикой США. Однако, по его словам, это возможно только через дипломатические усилия, которые обеспечат безопасность государства и региона.