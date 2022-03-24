19 марта двое мародеров проникли в чужой дом. Они украли боеприпасы, помповое ружье, мачете, сабли, ножи, также забрали видеотехнику, мобильные телефоны и ценности.

Читайте также На Харьковщине украинская артиллерия "проучила" российский батальон: враг понес значительные потери

Завершение"приключения"

Впоследствии 21-летний мужчина, испугавшись обстрела оккупантов, ухватился за похищенное оружие и прострелил себе ногу. После этого правоохранители задержали мародера-неудачника и его 26-летнего друга.

За мародерство во время войны мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото мародеров и похищенных ими вещей:

Смотрите также – Что будет с ВНО и новый мультимедийный тест – Наталья Пипа