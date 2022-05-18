Все сходится
- После Бучи у россиян будет больше стиральных машин.
- После Ирпеня – больше унитазов.
- После Бородянки – больше ковров.
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Мародерство как государственная политика, а не эксцесс исполнителя.
Можно продолжить
- После взятия Мюнхена у россиян будет больше автомобилей.
- После Парижа – качественной хлебобулочной продукции.
- После Милана – модных сумочек у россиянок.
- После Праги появится нормальное пиво. Но ненадолго.
Это уровень личностного развития 3-летнего ребенка, не умеющего меняться игрушками в песочнице, а только захватить.
Эвакуация раненых из Азовстали: все, что нужно знать – смотрите видео: