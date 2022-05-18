Все сходится

После Бучи у россиян будет больше стиральных машин.

После Ирпеня – больше унитазов.

После Бородянки – больше ковров.

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Мародерство как государственная политика, а не эксцесс исполнителя.

Можно продолжить

После взятия Мюнхена у россиян будет больше автомобилей.

После Парижа – качественной хлебобулочной продукции.

После Милана – модных сумочек у россиянок.

После Праги появится нормальное пиво. Но ненадолго.