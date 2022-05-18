Все сходится

  • После Бучи у россиян будет больше стиральных машин.
  • После Ирпеня – больше унитазов.
  • После Бородянки – больше ковров.

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Мародерство как государственная политика, а не эксцесс исполнителя.

Можно продолжить

  • После взятия Мюнхена у россиян будет больше автомобилей.
  • После Парижа – качественной хлебобулочной продукции.
  • После Милана – модных сумочек у россиянок.
  • После Праги появится нормальное пиво. Но ненадолго.
Это уровень личностного развития 3-летнего ребенка, не умеющего меняться игрушками в песочнице, а только захватить.

Эвакуация раненых из Азовстали: все, что нужно знать – смотрите видео: