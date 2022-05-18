Все сходиться

  • Після Бучі росіяни матимуть більше пральних машин.
  • Після Ірпіня – більше унітазів.
  • Після Бородянки – більше килимів.

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Мародерство як державна політика, а не як ексцес виконавця.

Можна продовжити

  • Після взяття Мюнхена у росіян буде більше автівок.
  • Після Парижа – якісної хлібобулочної продукції.
  • Після Мілана – модних сумочок у росіянок.
  • Після Праги з'явиться нормальне пиво. Але ненадовго.
Це рівень особистісного розвитку 3-річної дитини, яка не вміє мінятися іграшками в пісочниці, а тільки захопити.

Евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: