Все сходиться

Після Бучі росіяни матимуть більше пральних машин.

Після Ірпіня – більше унітазів.

Після Бородянки – більше килимів.

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Мародерство як державна політика, а не як ексцес виконавця.

Можна продовжити

Після взяття Мюнхена у росіян буде більше автівок.

Після Парижа – якісної хлібобулочної продукції.

Після Мілана – модних сумочок у росіянок.

Після Праги з'явиться нормальне пиво. Але ненадовго.