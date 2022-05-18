Все сходиться
- Після Бучі росіяни матимуть більше пральних машин.
- Після Ірпіня – більше унітазів.
- Після Бородянки – більше килимів.
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Мародерство як державна політика, а не як ексцес виконавця.
Можна продовжити
- Після взяття Мюнхена у росіян буде більше автівок.
- Після Парижа – якісної хлібобулочної продукції.
- Після Мілана – модних сумочок у росіянок.
- Після Праги з'явиться нормальне пиво. Але ненадовго.
Це рівень особистісного розвитку 3-річної дитини, яка не вміє мінятися іграшками в пісочниці, а тільки захопити.
Евакуація поранених з Азовсталі: все, що потрібно знати – дивіться відео: