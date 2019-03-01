Мародерство на войне не может иметь срока давности, – Валентин Наливайченко
Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко настаивает на безотлагательном принятии Закона о преступлениях "профитерстве на крови" (нажива на войне) и отсутствие срока их давности".
Также он настаивает на внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.
Основой такого закона, по мнению Наливайченко, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.
По его словам, закон должен, в частности, предусматривать жестокое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в частности за:
– недобросовестную хозяйственную деятельность;
– сокрытие средств, полученных незаконным способом и отмывание средств;
– злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;
– запрещенную торговлю с агрессором;
– заключение заведомо убыточных договоров;
– избежание таможенного контроля;
– необоснованное завышение цен;
– уклонение от уплаты налогов;
– умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.