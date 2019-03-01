Мародерство на войне не может иметь срока давности, – Валентин Наливайченко

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко настаивает на безотлагательном принятии Закона о преступлениях "профитерстве на крови" (нажива на войне) и отсутствие срока их давности".

Также он настаивает на внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.

Основой такого закона, по мнению Наливайченко, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.

По его словам, закон должен, в частности, предусматривать жестокое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в частности за:

– недобросовестную хозяйственную деятельность;

– сокрытие средств, полученных незаконным способом и отмывание средств;

– злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;

– запрещенную торговлю с агрессором;

– заключение заведомо убыточных договоров;

– избежание таможенного контроля;

– необоснованное завышение цен;

– уклонение от уплаты налогов;

– умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.