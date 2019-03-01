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      Мародерство на войне не может иметь срока давности, – Валентин Наливайченко

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / informator.news

      Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко настаивает на безотлагательном принятии Закона о преступлениях "профитерстве на крови" (нажива на войне) и отсутствие срока их давности".

      Также он настаивает на внесении соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины.

      Основой такого закона, по мнению Наливайченко, может стать одноименный закон, принятый Республикой Хорватия в 2011 году.

      По его словам, закон должен, в частности, предусматривать жестокое наказание за преступления, связанные с наживой во время войны, в частности за:
      – недобросовестную хозяйственную деятельность;
      – сокрытие средств, полученных незаконным способом и отмывание средств;
      – злоупотребление служебным положением, в частности в хозяйственной деятельности;
      – запрещенную торговлю с агрессором;
      – заключение заведомо убыточных договоров;
      – избежание таможенного контроля;
      – необоснованное завышение цен;
      – уклонение от уплаты налогов;
      – умышленное доведение до банкротства и злоупотребления банкротством.

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      Теги: Законодательство Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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