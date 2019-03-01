Мародерство на війні не може мати терміну давності, – Валентин Наливайченко

Лідер Руху "Справедливість", кандидат в президенти України Валентин Наливайченко наполягає на невідкладному прийнятті "Закону про злочини "профітерства на крові" (наживи на війні) і відсутність терміну їхньої давності".

Також він наполягає на внесенні відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Основою такого закону, на думку Наливайченка, може стати однойменний закон, прийнятий Республікою Хорватія у 2011 році.

За його словами, закон має, зокрема, передбачати наджорстке покарання за злочини, пов'язані з наживою під час війни, зокрема за:

– недобросовісну господарську діяльність;

– приховування коштів, одержаних в незаконний спосіб і відмивання коштів;

– зловживання службовим становищем, зокрема в господарській діяльності;

– заборонену торгівлю з агресором;

– укладення завідома збиткових договорів;

– уникнення митного контролю;

– необґрунтоване завищення цін;

– ухиляння від сплати податків;

– зумисне доведення до банкрутства і зловживання банкрутством.