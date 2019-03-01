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      Мародерство на війні не може мати терміну давності, – Валентин Наливайченко

      93 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / informator.news

      Лідер Руху "Справедливість", кандидат в президенти України Валентин Наливайченко наполягає на невідкладному прийнятті "Закону про злочини "профітерства на крові" (наживи на війні) і відсутність терміну їхньої давності".

      Також він наполягає на внесенні відповідних змін до Кримінального кодексу України.

      Основою такого закону, на думку Наливайченка, може стати однойменний закон, прийнятий Республікою Хорватія у 2011 році.

      За його словами, закон має, зокрема, передбачати наджорстке покарання за злочини, пов'язані з наживою під час війни, зокрема за:
      недобросовісну господарську діяльність;
      приховування коштів, одержаних в незаконний спосіб і відмивання коштів;
      зловживання службовим становищем, зокрема в господарській діяльності;
       заборонену торгівлю з агресором;
      укладення завідома збиткових договорів;
      уникнення митного контролю;
      необґрунтоване завищення цін;
      ухиляння від сплати податків;
      зумисне доведення до банкрутства і зловживання банкрутством.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Законодавство Валентин Наливайченко
      Джерело: 24 Канал
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