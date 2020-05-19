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В маршрутках могут повысить цены на проезд после ослабления карантина: законно ли это

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Маршрутки могут повысить цены на проезд
Маршрутки могут повысить цены на проезд / Скриншот

Частные перевозчики, в частности владельцы маршрутных такси в разных городах Украины, могут после восстановления работы общественного транспорта повысить тарифы на проезд.

Они могут попытаться ввести такие изменения, объясняя их требованием уменьшить количество пассажиров в одном транспорте. Об этом в комментарии 24 каналу отметил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

Важно Когда в Украине заработает общественный транспорт и правила пользования

Что касается муниципального транспорта – Кава убежден, что тарифы останутся такими, как и были раньше, а работники коммунальных предприятий приложат усилия для того, чтобы контролировать наполняемость.

Что касается частных перевозчиков – тариф не регулируется несколько лет, и, в принципе, такое действие будет вполне законным. Что касается муниципального транспорта – тарифы являются регулируемыми, и самовольно коммунальные предприятия повышать их не могут,
– подчеркнул Кава.

Кроме того, он добавил, что в частных маршрутках проконтролировать количество пассажиров и соблюдение дистанции будет нереально.

"Городским властям стоило бы приложить усилия для увеличения количества муниципального транспорта, чтобы все люди могли доехать... Можно увеличить количество автобусов, троллейбусов, трамваев на маршрутах. В принципе, в Киеве есть резерв, чтобы на 10–15% увеличить выпуск подвижного состава. К сожалению, в предыдущие годы городские власти наоборот в пользу маршруток уменьшали количество транспорта большой вместимости", – отметил экс-заместитель министра.

Он отметил, что маршрутки – это рудимент 90-х, который остался на украинских улицах. По его словам, в системе городских перевозок европейских стран такого вида транспорта нет, маршуртки – признак африканской модели или стран Дальнего Востока.

Что известно о восстановлении общественного транспорта

  • Восстановить общественный транспорт планируют уже с 22 мая.
  • Минздрав уже опубликовал предварительные рекомендации по работе транспорта, в частности: температурный скрининг, контроль количества пассажиров и дистанции, влажная уборка, наличие антисептиков.

Рекомендації щодо перевезення пасажирів інфографіка 24 каналуРекомендации по перевозке пассажиров / Инфографика 24 канала

Смотрите видео: Александр Кава о возобновлении работы общественного транспорта и работы метрополитена

 

Автор: Алексей Печий, Екатерина Козачинская
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Деньги Министерство инфраструктуры Транспорт
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