У маршрутках можуть підвищити ціни на проїзд після послаблення карантину: чи це законно

Приватні перевізники, зокрема власники маршрутних таксі у різних містах України, можуть після відновлення роботи громадського транспорту підвищити тарифи на проїзд.

Вони можуть спробувати ввести такі зміни, пояснюючи їх вимогою зменшити кількість пасажирів в одному транспорті. Про це в коментарі 24 каналу зазначив екзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

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Що стосується муніципального транспорту – Кава переконаний, що тарифи залишаться такими, як і були раніше, а працівники комунальних підприємств докладуть зусиль для того, щоб контролювати наповнюваність.

Що стосується приватних перевізників – тариф не регулюється декілька років, і в принципі така дія буде цілком законна. Що стосується муніципального транспорту – тарифи є регульованим, і самовільно комунальні підприємтсва їх підвищувати не можуть,

– підкреслив Кава.

Окрім того, він додав, що у приватних маршрутках проконтролювати кількість пасажирів і дотримання дистанції буде нереально.

"Міським владам варто було б докласти зусиль для збільшення кількості муніципального транспорту, щоб всі люди могли доїхати... Можна збільшити кількість автобусів, тролейбусів, трамваїв на маршрутах. В принципі, в Києві є резерв, щоб на 10 – 15% збільшити випуски рухомого складу. На жаль, в попередні роки міська влада навпаки на користь маршруткам зменшувала кількість транспорту великої місткості", – зазначив ексзаступник міністра.

Він наголосив, що маршрутки – це рудимент 90-х, який залишився на українських вулицях. За його словами, у системі міських перевезень європейських країн такого виду транспорту немає, маршуртки – ознака африканської моделі або країн Далекого Сходу.

Що відомо про відновлення громадського транспорту

Відновити громадський транспорт планують вже від 22 травня.

МОЗ вже опублікувало попередні рекомендації щодо роботи транспорту, зокрема: температурний скринінг, контроль кількості пасажирів та дистанції, вологе прибирання, наявність антисептиків.



Рекомендації щодо перевезення пасажирів / Інфографіка 24 каналу

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