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      Uber Shuttle запустили в Киеве: что это такое и как работает

      270 Читати новину українською
      Uber Shuttle Киев - что это, маршруты и как работает сервис Uber Shuttle
      Uber Shuttle запустили в Киеве / 24 канал

      Shuttle от Uber – это комфортабельное маршрутное групповое такси, удобный способ избежать давки в общественном транспорте, но при этом не платить по тарифу обычного такси. С 14 мая запустили сервис в Киеве, для Европы это – пилотный проект.

      Что такое Uber Shuttle

      В приложении на смартфоне любой желающий сможет забронировать место в микроавтобусе, который направляется по определенному маршруту в пределах города. В первую очередь говорится о популярных направлениях – например, утром из спальных районов в центр или к ближайшей станции метро, вечером – в обратном направлении.

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      До сих пор Uber Shuttle работал в Каире в Египте и в Монтеррее в Мексике. Украина – первая страна в Европе, где Uber запустил свой Shuttle-сервис. Случилось это 14 мая в Киеве.

      Шатл
      В шаттлах от Uber не будет "стоячих мест"

      Чем особенный Uber Shuttle? Транспортное средство на маршрутах Uber Shuttle не может быть старше 2008 года выпуска. Зато должно иметь 16-22 сидячих мест (стоя ехать нельзя), исправный кондиционер и ремни безопасности на всех сиденьях.

      Маршруты Uber Shuttle в Киеве

      Всего известно о шести маршрутах Uber Shuttle. Во время презентации представители компании сообщили об открытии пока двух маршрутов в Киеве:

      * "Виноградарь – Шевченковский район" (от проспекта Победы, 100 до площади Победы);
      • "Дарница – Лыбедская" (от Каунасской, 10 до станции метро "Лыбедская").

      Шатл
      Шаттлы оборудованы кондиционерами и ремнями безопасности для каждого сиденья

      До конца обещано запустить еще четыре:

      • "Соломенка – Бессарабка" (от Соломенской, 24 до улицы Эспланадная);
      • "Троещина – Дарница" (от Владимира Маяковского, 97/15 до станции метро "Харьковская");
      * "Позняки – Льва Толстого" (от Ревуцкого, 19/1 до Большой Васильковской, 28);
      • "Троещина – Подол" (от Маяковского, 97/15 до Контрактовой площади, 1).

      Что известно о графике шаттлов и цене проезда? Курсировать шаттлы должны с 7 часов утра до 21 часа вечера каждые 15 минут. Но в выходные дни Uber Shuttle не будет работать. В тестовом режиме по Киеву будут ездить 50 маршрутных шаттлов.

      Шатл
      Ехать шаттлы должны каждые 15 минут и стоить будут от 15 до 30 гривен

      Компания Uber ориентируется на ценовой сегмент между такси и маршрутками, поэтому проезд будет стоить от 15 до 30 гривен, в зависимости от дистанции и маршрута. Оплатить проезд можно как сразу в приложении (безналичными и наличными), так и непосредственно в автобусе (только наличными).

      Как пользоваться Uber Shuttle

      Поездки в сервисе можно заказать в том же приложении Uber, которое используют для индивидуальных поездок. И так же нужно указывать пункты отправления и назначения. В течение пяти минут сервис найдет пассажиров, следующих по похожему маршруту, и покажет стоимость поездки.

      Шатл
      Украина – первая в Европе страна, где запустили шаттлы от Uber

      Чтобы попасть в автобус, пассажир должен подойти к установленной остановке. Водитель будет ждать пассажиров не дольше двух минут. Однако перед прибытием Uber отправляет сообщение. Также после выхода из автобуса пассажир сможет на карте увидеть самый удобный пеший маршрут к конечному пункту назначения.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Авто Uber
      Источник: 24 канал
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