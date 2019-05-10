Uber и Bolt отказались от "евроблях"
Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине отказались от автомобилей на иностранной регистрации.
Запрет начал действовать с 9 мая, пишет ain.ua. Теперь сервис Uber при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (например, страхового полиса), такие документы отклоняет.
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Однако автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки. Bolt (бывший Taxify) перестанет добавлять на платформу автомобили на еврономерах с 24 мая 2019 года.
Региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный отметил, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет компании улучшить сервис и сделать его более надежным.
К слову, льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля. За это время украинцы оформили 218 тысяч транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 миллиардов гривен.
Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео