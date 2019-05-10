Uber і Bolt відмовилися від "євроблях"

Компанії виклику таксі Uber і Bolt в Україні відмовилися від автомобілів на іноземній реєстрації.

Заборона почала діяти з 9 травня, пише ain.ua. Відтепер сервіс Uber при оновленні документів автомобілів на іноземній реєстрації (наприклад, страхового поліса), такі документи відхиляє.

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Однак автомобілі, які наразі активні, зможуть продовжити поїздки. Bolt (колишній Taxify) перестане додавати на платформу автомобілі на єврономерах з 24 травня 2019 року.

Регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний зазначив, що відмова від співпраці з водіями нерозмитнених автомобілів допоможе компанії покращити сервіс і зробити його більш надійним.

До слова, пільговий режим оформлення "євроблях" завершився 22 лютого. За цей час українці оформили 218 тисяч транспортних засобів і сплатили до бюджету 13,6 мільярдів гривень.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео​