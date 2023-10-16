Последние годы Ахтисаари проживал в финской столице – Хельсинки. Он также был лауреатом Нобелевской премии мира.

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Финляндия потеряла своего бывшего лидера

В пресс-службе президента Финляндии рассказали, что Мартти Ойва Калеви Ахтисаари, являвшийся десятым президентом Финляндской Республики с 1994 по 2000 год, внес значительный вклад в международные мирные усилия. До своего президентства Ахтисаари занимал важные посты как в Министерстве иностранных дел Финляндии, так и ООН.

После своего пребывания на посту президента Ахтисаари основал фонд мира Марти Ахтисаари, занимающийся мирным посредничеством. Благодаря своему заметному участию в международных мирных переговорах и посреднических усилиях фонд заслужил выдающуюся репутацию. Исключительный вклад Ахтисаари в разрешение конфликтов в глобальном масштабе был признан, когда он получил Нобелевскую премию мира в 2008 году.

С большой грустью мы восприняли известие о смерти президента Мартти Ахтисаари. Он верил в человечество, цивилизацию и добро, и он прожил большую, значительную жизнь. Он был президентом во времена перемен, который вывел Финляндию в эпоху глобального ЕС,

– сказал президент Финляндии Саули Ниинистё.

На смерть финского политика также отреагировала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что огорчена смертью Мартти Ахтисаари.

"Финляндия потеряла выдающегося государственного деятеля. Европа – визионера. А мир – борца за мир", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии выразила соболезнования семье и народу Финляндии в связи со смертью их бывшего лидера. В комментариях под постом фон дер Ляйен люди также пишут теплые слова, вспоминая Мартти Ахтисаари, и желают ему почивать с миром.