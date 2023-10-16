Останні роки Ахтісаарі проживав у фінській столиці – Гельсінкі. Він також був лавреатом Нобелівської премії миру.

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Фінляндія втратила свого колишнього лідера

У пресслужбі президента Фінляндії розповіли, що Мартті Ойва Калеві Ахтісаарі, який був десятим президентом Фінляндської Республіки з 1994 по 2000 рік, зробив значний внесок у міжнародні мирні зусилля. До свого президентства Ахтісаарі займав важливі посади як у Міністерстві закордонних справ Фінляндії, так і в ООН.

Після свого перебування на посаді президента Ахтісаарі заснував фонд миру Марті Ахтісаарі, який займається мирним посередництвом. Завдяки своїй помітній участі в міжнародних мирних переговорах і посередницьких зусиллях, фонд заслужив видатну репутацію. Винятковий внесок Ахтісаарі у вирішення конфліктів у глобальному масштабі був визнаний, коли він отримав Нобелівську премію миру у 2008 році.

З великим сумом ми сприйняли звістку про смерть президента Мартті Ахтісаарі. Він вірив у людство, цивілізацію та добро, і він прожив велике, значне життя. Він був президентом у часи змін, який вивів Фінляндію в епоху глобального ЄС,

– сказав президент Фінляндії Сауле Нііністьо.

На смерть фінського політика також відреагувала й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що засмучена смертю Мартті Ахтісаарі.

"Фінляндія втратила видатного державного діяча. Європа – візіонера. А світ – борця за мир", – наголосила вона.

Президентка Єврокомісії висловила співчуття родині та народу Фінляндії у зв'язку зі смерть їхнього колишнього лідера. У коментарях під постом фон дер Ляєн люди також пишуть теплі слова, згадуючи про Мартті Ахтісаарі, й бажають йому спочивати з миром.