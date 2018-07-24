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Мартынюк попал под критику профильного СМИ

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Максим Мартынюк
Максим Мартынюк / agropolit.com

Сайт AgroPolit проанализировал очередной год каденции фактического руководителя аграрного министерства Максима Мартынюка, на этой должности.

По мнению журналистов издания, работа аграрного министерства, после того, как его покинул министр Тарас Кутовой, чья отставка, кстати, до сих пор не проголосована, оставляет желать лучшего.

Так, AgroPolit считает недостаточными, а то и вовсе провальными большинство направлений аграрной деятельности в стране – журналисты отмечают низкую активность, в частности по вопросу земельной реформы. "Земельная реформа. А неужели она завершена? Так чья это работа, разве не министерства? В этом вопросе есть узкие места, над которыми надо работать", – сказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль AgroPolit.com. В свою очередь Клаус Дейнингер, ведущий экономист Всемирного банка по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий заявил, что "за последние 16 месяцев для земельной реформы в Украине сделано больше, чем за 20 лет".

Также журналисты обвиняют Правительство, что "Кабмин исполняющих обязанности" так и не смог вернуть Кутового или назначить преемника, из-за чего реализация программ господдержки также далека от оптимальной. В то же время аграриям бы не помешал максимум средств: "Погодные условия какие, сколько за минеральные удобрения платим", – возмущается Коваль. Заместитель министра юстиции Елена Сукманова добавляет – в АПК процветает рейдерство, за месяц в антирейдерские штабы установлено около полутысячи обращений.

Руководитель антирейдерского союза предприятий Сергей Шабовта считает, что рейдеры активизировались из-за разговоров о снятии моратория – они хотят подготовиться к рынку земли, которую потом можно будет выгодно продать. Среди проблем отмечают и сложность выхода на новые рынки сбыта и сложность коммуникаций с ведомством. "Минагрополитики стало заложником популизма власти, которая не хочет и боится перемен", – цитирует AgroPolit политолога Александра Солонтая.

Напомним, что министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, который был признан лучшим аграрным министром Восточной Европы подал в отставку больше года назад – в мае 2017 года, однако она до сих пор не была проголосована парламентом. Обязанности министра АПК выполняет первый заместитель Кутового Максим Мартынюк, или другие заместители – Ольга Трофимцева, Елена Ковалева или Виктор Шеремета. Весной появилась информация что Кутовой может отозвать свое заявление под давлением просьб со стороны представителей аграрного сектора.

Сайт AgroPolit входит в холдинг LatifundistMedia. Ранее в СМИ появилась информация, что Наталья Белоусова, главный редактор сайта AgroPolit попалась на взятке за размещение материала против одного из ведущих игроков аграрного рынка – владельца МХП Юрия Косюка. Как следовало из переговоров и переписки Белоусовой с посредником, она согласилась за сумму в 3 тысячи долларов разместить материал об экологических проблемах холдинга МХП.

Теги: Новости политики Кутовой Тарас Викторович Министерство юстиции Агро 24 Министерство агрополитики Максим Мартынюк Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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