Мартинюк потрапив під критику профільного ЗМІ

Сайт AgroPolit проаналізував черговий рік каденції фактичного керівника аграрного міністерства Максима Мартинюка, на цій посаді.

На думку журналістів видання, робота аграрного міністерства, після того, як його покинув міністр Тарас Кутовий, чия відставка, до речі, досі не проголосована, залишає бажати кращого.

Так, AgroPolit вважає недостатніми, а то і зовсім провальними більшість напрямків аграрної діяльності в країні – журналісти відзначають низьку законодавчу активність, зокрема з питання земельної реформи. "Земельна реформа. А невже вона завершена? Так чия це робота, хіба не міністерства? У цьому питанні є вузькі місця, над якими треба працювати", – сказав генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль AgroPolit.com. У свою чергу Клаус Дейнінгер, провідний економіст Світового банку з питань сільського господарства і розвитку сільських територій заявив, що "за останні 16 місяців для земельної реформи в Україні зроблено більше, ніж за 20 років".

Також журналісти закидають Уряду, що "Кабмін виконуючих обов'язки" так і не зміг повернути Кутового або призначити наступника, через що реалізація програм держпідтримки також далека від оптимальної. У той же час аграріям б не завадив максимум коштів: "Погодні умови які, скільки за мінеральні добрива платимо", – обурюється Коваль. Заступник міністра юстиції Олена Сукманова додає – в АПК процвітає рейдерство, за місяць в антирейдерські штаби доставило близько півтисячі звернень.

Керівник антирейдерського союзу підприємств Сергій Шабовта вважає що рейдери активізувалися через розмови про зняття мораторію – вони хочуть підготуватися до ринку землі, яку потім можна буде вигідно продати. Серед проблем відзначають і складність виходу на нові ринки збуту і складність комунікацій з відомством. "Мінагрополітики стало заручником популізму влади, яка не хоче і боїться змін", – цитує AgroPolit політолога Олександра Солонтая.

Нагадаємо, що міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, який був визнаний кращим аграрним міністром Східної Європи подав у відставку більше року назад - в травні 2017 року, проте вона досі не була проголосована парламентом. Обов'язки міністра АПК виконує перший заступник Кутового Максим Мартинюк, або інші заступники – Ольга Трофімцева, Олена Ковальова або Віктор Шеремета. Навесні з'явилася інформація що Кутовий може відкликати свою заяву під тиском прохань з боку представників аграрного сектора.



Сайт AgroPolit входить в холдинг LatifundistMedia. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Наталія Білоусова, головний редактор сайту AgroPolit попалася на хабарі за розміщення матеріалу проти одного з провідних гравців аграрного ринку – власника МХП Юрія Косюка. Як випливало з переговорів і листування Білоусової з посередником, вона погодилася за суму в 3 тисячі доларів розмістити матеріал про екологічні проблеми холдингу МХП.