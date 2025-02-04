Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Соответствующий пост Мартынов опубликовал на своей странице в фейсбуке. По его словам, на прошлой неделе украинские нефтетрейдеры получили информацию, что 165 заправок "Авиас" выставлено на продажу.

Поэтому снова обращаюсь к Президенту: Господин Президент! Срочно арестуйте заправки и передайте их в АРМА, иначе государство потеряет возможность компенсировать свои потери от национализации ПриватБанка в размере 10 миллиардов долларов,

– подытожил автор поста.

Также Мартынов поддержал решение президента о передаче Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) в АРМА. Он называет это единственной возможностью спасти предприятие от уничтожения его предпринимателями Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским.

По его словам, объемы производства ферросплавов сократились почти в десять раз: с около 1 миллиона тонн в 2008 году до 100 тысяч тонн в 2024-м, и возник риск демонтажа предприятия на металлолом.

Аналогичная ситуация наблюдается и с сетью заправок "Авиас" – они прекратили продажу топлива. "Гениальный бизнесмен" Киперман, скрывающийся в Израиле, и Боголюбов, скрывающийся в Вене, продали талоны на топливо и вывели деньги из компаний. Обманутые покупатели вскоре будут требовать возврата своих средств,

– пишет Мартынов.

Что известно о Никопольском заводе ферросплавов

Никопольский завод ферросплавов является стратегическим предприятием, крупнейшим производителем ферросплавов в Европе и вторым в мире по объему производства марганцевых сплавов. Его деятельность обеспечивает более 11% мирового рынка ферросплавов.

Имущество Никопольского завода ферросплавов, принадлежащее Игорю Коломойскому, передано в управление Агентству по розыску и управлению активами.