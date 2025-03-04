Маск считает, что так можно мирно "вернуться к демократии в Украине". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Илона Маска в соцсети Х.

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Маск снова критикует Зеленского

Политический обозреватель, сторонник движения MAGA Роган О'Хендли написал в Х, мол, Зеленский не желает останавливать войну из-за того, что боится потерять власть. Если выборы в Украине состоятся, он их, по его словам, проиграет, после чего его отправят в тюрьму за коррупцию.

Это был ответ его на пост Маска, где он назвал войну в Украине "мясорубкой" Зеленского.

На такой пространный ответ О'Хендли ответил снова Маск.

Миллиардер уточнил, что Зеленскому стоит предложить определенного рода амнистию. Он может безнаказанно уехать в нейтральную страну и таким образом "восстановить демократию в Украине".