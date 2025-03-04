Маск вважає, що так можна мирно "повернутися до демократії в Україні". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ілона Маска у соцмережі Х.

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Маск знову критикує Зеленського

Політичний оглядач, прихильник руху MAGA Роган О'Гендлі написав у Х, мовляв, Зеленський не бажає зупиняти війну через те, що боїться втратити владу. Якщо вибори в Україні відбудуться, він їх, за його словами, програє, після чого його запроторять до в'язниці за корупцію.

Це була відповідь його на пост Маска, де він назвав війну в Україні "м'ясорубкою" Зеленського.

На таку розлогу відповідь О'Гендлі відповів знову Маск.

Мільярдер уточнив, що Зеленському варто запропонувати певного роду амністію. Він може безкарно виїхати до нейтральної країни і таким чином "відновити демократію в Україні".