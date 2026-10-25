"Бедные срочники": Маск призывает проявить сострадание к российским призывникам

Об этом он написал в посте в сети Х.

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Что заявил Маск?

Американский миллиардер Илон Маск выразил сочувствие российским призывникам, участвующим в войне против Украины.

Бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны выразить сочувствие бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть от ударов беспилотников– написал Маск.

Напомним, ранее Илон Маск обвинил украинские элиты в в якобы обогащении за счет международной помощи на фоне войны. Он заявил, что одни украинцы якобы получают сотни миллиардов долларов, тогда как других отправляют гибнуть в окопах.

Кроме того, Маск высказал обвинения в отношении возможных коррупционных схем, связанных с американской помощью Украине – часть средств американских налогоплательщиков якобы возвращается в США для финансирования политических кампаний. И из-за этого отдельные американские политики уделяют Украине больше внимания, чем собственным гражданам.

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На эти заявления ответил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что США прекратили оказывать Украине финансовую помощь еще в прошлом году, а за американское оружие сейчас платят европейские страны. Сикорский также предостерег Маска от вмешательства в европейскую политику и использования собственных товаров в политических целях, отметив, что это может негативно повлиять на репутацию его бренда.