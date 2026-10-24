Маск обвинил Украину в наживе на войне: Сикорский резко ответил миллиардеру

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на обвинения Маска, подчеркнув, что США прекратили финансировать Украину в прошлом году, а за американское оружие теперь платят европейцы.

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Что Маск заявил об Украине?

Илон Маск опубликовал пост в социальной сети X, в котором обвинил украинские элиты в якобы обогащении за счет международной помощи.

Первые сильно разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в Украину, тогда как детей вторых отправляют на смерть в окопы– написал Маск.

Кроме того, миллиардер высказал предположение о якобы коррупционной схеме, связанной с американской помощью. По его словам, часть средств налогоплательщиков якобы возвращается в США через "многочисленные отмывающие механизмы" для финансирования политических кампаний.

Маск также заявил, что из-за этого некоторые американские политики якобы больше заботятся об Украине, чем о собственных гражданах.

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Сикорский резко ответил Маску

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил на заявления Маска. Польский дипломат опроверг утверждение о том, что американские средства продолжают поступать в Украину и якобы используются для политических кампаний в США.

Нет, Илон, США прекратили финансировать Украину в прошлом году. На самом деле американские компании зарабатывают на американском оружии, за которое платим мы, европейцы. Чем больше вы вмешиваетесь в нашу политику и чем больше используете свои товары в политических целях, тем больше вредите своему бренду– написал глава польского МИД.

Напомним, администрации президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа на протяжении многих лет обращались в компанию SpaceX а Илона Маска с просьбами активировать или ограничить работу спутниковой связи Starlink в разных странах.

При президентстве Байдена Вашингтон просил ограничить использование Starlink группировками, связанными с Ираном, в Йемене и Ливане, а также обеспечить доступ к сервису в Иране и Украине. Администрация Трампа, со своей стороны, просила активировать Starlink в Иране после американо-израильских ударов в 2025 и 2026 годах, надеясь улучшить доступ к интернету для участников антиправительственных протестов.

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Эта информация приобрела особое значение после ограничений спутниковой связи в Украине, которые, по словам Владимира Зеленского, негативно повлияли на работу украинских военных беспилотников. Приказ об ограничении работы военной системы Starshield в Украине поступил из Белого дома, однако администрация Трампа не уточнила, именно ли она его отдала.