Маск звинуватив Україну в збагаченні на війні: Сікорський різко відповів мільярдеру

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на закиди Маска, наголосивши, що США припинили фінансувати Україну минулого року, а за американську зброю тепер платять європейці.

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Що Маск заявив про Україну?

Ілон Маск опублікував допис у соцмережі X, у якому звинуватив українські еліти в нібито збагаченні завдяки міжнародній допомозі.

Перші дуже розбагатіли на сотнях мільярдів, що надходять до України, тоді як дітей других залучають на смерть в окопах– написав Маск.

Крім того, мільярдер висловив твердження про нібито корупційну схему, пов'язану з американською допомогою. За його словами, частина коштів платників податків начебто повертається до США через "численні пральні машини" для фінансування політичних кампаній.

Маск також заявив, що через це деякі американські політики нібито більше переймаються Україною, ніж власними громадянами.

Сікорський різко відповів Маску

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на заяви Маска. Польський дипломат заперечив твердження про те, що американські кошти продовжують надходити Україні та нібито використовуються для політичних кампаній у США.

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Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді американські компанії заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці. Чим більше ви втручаєтеся в нашу політику і чим більше використовуєте свої товари в політичних цілях, тим більше шкодите своєму бренду– написав очільник польського МЗС.

Нагадаємо, адміністрації президентів США Джо Байдена та Дональда Трампа роками зверталися до компанії SpaceX Ілона Маска з проханнями активувати або обмежити роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах.

За президентства Байдена Вашингтон просив обмежити використання Starlink угрупованнями, пов’язаними з Іраном, у Ємені та Лівані, а також забезпечити доступ до сервісу в Ірані й Україні. Адміністрація Трампа, зі свого боку, просила активувати Starlink в Ірані після американо-ізраїльських ударів у 2025 та 2026 роках, сподіваючись покращити доступ до інтернету для учасників антиурядових протестів.

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Ця інформація набула особливого значення після обмежень супутникового зв’язку в Україні, які, за словами Володимира Зеленського, негативно вплинули на роботу українських військових безпілотників. Наказ про обмеження військової системи Starshield в Україні надійшов із Білого дому, однак адміністрація Трампа не уточнила, чи саме вона віддала його.