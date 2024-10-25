Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal. Отмечается, что однажды Путин в частности попросил миллиардера избегать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink на Тайване, чтобы сделать услугу китайскому лидеру Си Цзиньпину.

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О чем Маск общается с Путиным

В этом году Маск стал ключевым сторонником предвыборной кампании Дональда Трампа и мог бы найти роль в администрации политика, если тот одержит победу.

В то время как США и их союзники изолировали Путина в последние годы, диалог Маска может свидетельствовать о возобновлении взаимодействия с российским диктатором и усилить высказанное Трампом желание заключить соглашение по основным "линиям раскола", в частности войне в Украине.

Контакты Маска с Путиным также вызывают потенциальные беспокойства по поводу национальной безопасности среди некоторых членов нынешней администрации, учитывая роль Путина как одного из главных противников Америки.

Информация о контактах Маска с Кремлем, похоже, является секретом правительства. Несколько чиновников Белого дома сказали, что не знали о них. Эта тема очень щепетильная, учитывая все более активное участие Маска в кампании Трампа и приближение президентских выборов в США, до которых осталось менее двух недель,

– говорится в материале WSJ.

Журналисты отметили, что во время своего предвыборного турне по Пенсильвании на прошлой неделе Маск говорил о важности прозрачности правительства и отметил, что имеет доступ к правительственным тайнам.

У меня есть сверхсекретный допуск, но я должен сказать, что, как и большинство вещей, о которых я знаю. Причина, по которой они держат это в секрете, заключается в том, что это очень скучно.

– сказал Илон Маск.

В то же время представитель Пентагона заявил, что не будет комментировать допуск, проверку или статус любого лица, а также вопрос политики безопасности персонала в контексте сообщений о действиях любого лица.

Проинформированный собеседник WSJ сказал, что сейчас правительство стоит перед дилеммой, поскольку оно в значительной степени зависит от технологий миллиардера. SpaceX в частности запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности и является компанией, на которую полагается NASA для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно.

Им это не нравится,

– сказал собеседник, имея в виду контакты Маска и Путина.

В то же время он добавил, что администрация не предупреждала о возможных нарушениях безопасности со стороны Маска.

Между тем спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы единое общение Кремля с Маском – это один телефонный разговор, во время которого они с Путиным обсуждали "космос, а также современные и будущие технологии". Кроме того, он сказал, что ни Путин, ни чиновники Кремля якобы не ведут регулярных разговоров с Маском.

Пресссекретарь кампании Трампа назвала Маска "единственным лидером отрасли" и подчеркнула, что "разбитая федеральная бюрократия, безусловно, может извлечь пользу из его идей и эффективности".

К слову, ранее Илон Маск пообещал ежедневно выплачивать 1 миллион долларов случайному человеку за поддержку его петиции по поводу обязательства поддерживать право на свободу слова и право владения оружием. Такая "акция" продлится до выборов на пост президента США.