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      Маск произнес экзотическое имя сына: смешное видео

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      Ілон Маск показав сина
      Ілон Маск показав сина / Фото з Twitter

      Американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX I Илон Маск объяснил, как нужно правильно произносить имя его сына.

      Про це Ілон Маск розповів в шоу коміка Джо Рогана для PowerfulJRE.

      Цікаво: Дівчина Ілона Маска пояснила дивакувате ім'я шостого сина винахідника

      Маск пояснював, як має звучати ім'я його шостого малюк, бо разом зі співачкою Граймс вигадали настільки незвичайне ім'я для новонародженого хлопчика, що майже ніхто не міг його розібрати з першого разу.

      "Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск", — озвучив в подкасті на YouTube-каналі Ілон Маск.

      Дивіться відео: як Ілон Маск вимовляє ім’я свого сина

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Звездные родители Звездные дети Илон Маск
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