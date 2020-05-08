Маск вимовив екзотичне ім'я сина: кумедне відео

Американський мільярдер та глава Tesla і SpaceX I Ілон Маск пояснив, як потрібно правильно вимовляти ім'я його сина.

Про це Ілон Маск розповів в шоу коміка Джо Рогана для PowerfulJRE.

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Маск пояснював, як має звучати ім'я його шостого малюка, бо разом зі співачкою Граймс вигадали настільки незвичайне ім'я для новонародженого хлопчика, що майже ніхто не міг його розібрати з першого разу.

"Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск", — озвучив в подкасті на YouTube-каналі Ілон Маск.

Дивіться відео: як Ілон Маск вимовляє ім’я свого сина