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      Маск вимовив екзотичне ім'я сина: кумедне відео

      - Читать новость на русском
      Ілон Маск показав сина
      Ілон Маск показав сина / Фото з Twitter

      Американський мільярдер та глава Tesla і SpaceX I Ілон Маск пояснив, як потрібно правильно вимовляти ім'я його сина.

      Про це Ілон Маск розповів в шоу коміка Джо Рогана для PowerfulJRE.

      Цікаво: Дівчина Ілона Маска пояснила дивакувате ім'я шостого сина винахідника

      Маск пояснював, як має звучати ім'я його шостого малюка, бо разом зі співачкою Граймс вигадали настільки незвичайне ім'я для новонародженого хлопчика, що майже ніхто не міг його розібрати з першого разу.

      "Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск", — озвучив в подкасті на YouTube-каналі Ілон Маск.

      Дивіться відео: як Ілон Маск вимовляє ім’я свого сина

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Зіркові батьки Зіркові діти Ілон Маск
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