Маск решил запустить сайт "Pravda"
Глава SpaceX Илон Маск намерен запустить сайт под названием "Pravda". На нем можно будет рассматривать и оценивать уровень доверия к медиа, конкретным журналистам и публикациям.
Свой новый проект Маск анонсировал в Twitter.
По словам Маска, уровень доверия к конкретным СМИ или их представителей на сайте будет оценивать публика.
"Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", – добавил миллиардер.
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Как пояснил Маск, сайт должен помочь защититься от ботов и разоблачить тех, кто за ними стоит.
Также Маск запустил опрос с вопросом, стоит ли создавать такой сайт. Большинство его подписчиков высказались "за".
Источник: 24 Канал
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