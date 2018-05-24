Маск решил запустить сайт "Pravda"

Глава SpaceX Илон Маск намерен запустить сайт под названием "Pravda". На нем можно будет рассматривать и оценивать уровень доверия к медиа, конкретным журналистам и публикациям.

Свой новый проект Маск анонсировал в Twitter.

По словам Маска, уровень доверия к конкретным СМИ или их представителей на сайте будет оценивать публика.

"Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", – добавил миллиардер.

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Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda … — Elon Musk (@elonmusk) 23 травня 2018 р.

Как пояснил Маск, сайт должен помочь защититься от ботов и разоблачить тех, кто за ними стоит.

Также Маск запустил опрос с вопросом, стоит ли создавать такой сайт. Большинство его подписчиков высказались "за".