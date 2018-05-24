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Маск решил запустить сайт "Pravda"

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Илон Маск
Илон Маск / Фото з соцсетей

Глава SpaceX Илон Маск намерен запустить сайт под названием "Pravda". На нем можно будет рассматривать и оценивать уровень доверия к медиа, конкретным журналистам и публикациям.

Свой новый проект Маск анонсировал в Twitter.

По словам Маска, уровень доверия к конкретным СМИ или их представителей на сайте будет оценивать публика.

"Думаю о том, чтобы назвать его "Pravda", – добавил миллиардер.

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Как пояснил Маск, сайт должен помочь защититься от ботов и разоблачить тех, кто за ними стоит.

Также Маск запустил опрос с вопросом, стоит ли создавать такой сайт. Большинство его подписчиков высказались "за".

 

Теги: Медиа Илон Маск Новости политики
Источник: 24 Канал
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