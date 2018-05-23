Маск надумав запустити сайт "Pravda"
Очільник SpaceX Ілон Маск має намір запустити сайт із назвою "Pravda". На ньому можна буде розглядати та оцінювати рівень довіри до медіа, конкретних журналістів та публікацій.
Свій новий проект Маск анонсував у Twitter.
За словами Маска, рівень довіри до конкретних ЗМІ чи їхніх представників на сайті буде оцінювати публіка.
"Думаю про те, щоб назвати його "Pravda", – додав мільярдер.
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Як пояснив Маск, сайт має допомогти захиститися від ботів та викрити тих, хто за ними стоїть.
Також Маск запустив опитування з запитанням, чи варто створювати такий сайт. Більшість його підписників висловилися "за".
Джерело: 24 Канал
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