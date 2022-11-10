Один из телеканалов решил, что защитник без глаза – это контент 18+. Украинцев это не на шутку возмутило.
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Маси Найем рассказал о странной просьбе телеканала
Воин рассказал, что один из телеканалов попросил его надеть повязку на глаз, потому что в противном случае им придется ставить отметку "18+". В результаты Масси ее так и не одел.
На одной из передач меня попросили надеть повязку. Или им придется написать "18+". Не надел, потому что не взял с собой. Да и страна у нас взрослая, 31 год независимости не проходят легко, если рядом больной сосед,
– рассказал он.
Украинцы возмутились, ведь в шрамах нет ничего постыдного. Тем более нужно привыкать, что в результате полномасштабной войны людей с ранениями и инвалидностью значительно увеличится:
- "Какие еще 18+? Где понимание вообще, что сейчас мы будем видеть много людей с последствиями травм от войны и как пострадавших военных, так и гражданских? Зачем прикрывать шрамы, если это нормально иметь шрамы после тяжелых травм. Они видео с людьми что имеют протезы тоже маркируют 18+?
- "18+? Вы хотели быть голым, что должна была прикрывать и повязка? С каких пор шрамы это 18+? Это что-то непристойное или стыдное?"
- "То есть "18+"? Человек с ранением это уже контент для взрослых?"
- "Моим детям 5 и 10, показывала ваши фото без маски и рассказывала о вашей истории и значении ваших поступков для свободной Украины. Малыш спросил болит ли. А старшая спросила пират ли вы?"
Маси НайемИзвестный украинский адвокат, правозащитник и основатель юридической компании Миллер. Он оказывал правовую помощь журналистам, активистам и ветеранам российско-украинской войны. Сам Маси тоже защищал и защищает Украину на фронте. В 2015 – 2016 годах он находился в одной из самых горячих точек – Авдеевской промзоне и был демобилизован в октябре 2016 года. 18 апреля 2022 года вернулся в ряды ВСУ.
Маси был на грани жизни и смерти
- 5 июня стало известно, что Маси Найема тяжело ранили в голову и он находится в коме. Его доставили в областную больницу Мечникова в Днепре. За его судьбу переживала вся страна. Неизвестно было, придет ли в себя защитник.
- 6 июня Маси Найем пришел в себя и рассказал, что одного глаза больше никогда не будет. Однако сила духа, вовремя оказанная помощь и профессионализм врачей помогли ему быстро встать на ноги.