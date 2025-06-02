Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ. В ночь на 2 июня на территории страны-агрессора прогремели десятки взрывов.

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Рекордная атака дронов на Россию

Российские регионы атаковали дроны. О "хлопке" сообщают в Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Брянской и других областях. Всего в России заявили о "рекордной атаке" – якобы более 160 беспилотников.

В Курске из-за падения обломков БпЛА загорелись частные дома и гаражи. Также местные власти заявили о якобы попадании в многоквартирный дом. В Липецке, по сообщениям местных жителей, прозвучало не менее 10 взрывов. Взрывы также слышали в районе Рязани и Воронежа. В Ростовской области сообщают о громких "хлопках", но официальные лица пока молчат.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что несколько дронов якобы были сбиты еще на подлете к городу. В то же время ночью дроны "наведались" и на военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. Последствия пока неизвестны.

Пораженный военный аэродром: смотреть видео

Минобороны страны-агрессора сообщило, что за ночь российская ПВО якобы "перехватила и уничтожила" 162 беспилотника. В частности:

57 – над Курской областью,

– над Курской областью, 31 – над Белгородской,

– над Белгородской, 27 – над Липецкой,

– над Липецкой, 16 – над Воронежской,

– над Воронежской, по 11 – над Брянской и Рязанской,

– над Брянской и Рязанской, остальные – над Орловской, Тамбовской областями и оккупированным Крымом.

Операция "Паутина": что предшествовало атаке

Масштабная дроновая атака стала продолжением спецоперации СБУ, которая состоялась 1 июня. Тогда украинская спецслужба уничтожила более 40 самолетов на территории России, среди которых – стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Операция получила название “Паутина”, ее ход лично контролировал президент Украины Владимир Зеленский. Воплощением занимался председатель СБУ Василий Малюк вместе с командой ведомства. По данным источников, подготовка длилась полтора года.