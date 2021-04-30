Давка на праздновании Лаг ба-Омер в Израиле: число жертв возросло до почти полсотни
Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон 30 апреля в Израиле произошла большая трагедия. Вероятно, из-за давки и паники погибли 44 человека, пострадали почти две сотни.
Источник:Haaretz
По предварительной информации, паника и давка возникли из-за того, что некоторые участники фестиваля поскользнулись на ступеньках. Из-за этого возникла цепная реакция.
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Что известно о трагедии
Трагедия произошла во время массового празднования 33 дня месяца Омер на горе Мерон. Местные СМИ сообщают, что паника началась после того, как обрушилась часть трибун.
По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом:
- более 150 раненых,
- шесть – в критическом состоянии,
- 18 – в тяжелом,
- двое – в состоянии средней тяжести,
- 39 – имеют легкие травмы.
Также израильская служба скорой сообщает, что погибли 44 человека.
Коротко о трагедии
- Бедствие случилось 30 апреля во время массового празднования Лаг ба-Омер.
- Известно, что трибуны были переполнены. Люди предположительно погибли из-за давки и паники.
- Людей эвакуировали правоохранители. Власти страны уже отреагировали на происходящее. В частности премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал, что произошла "тяжелая катастрофа на горе Мерон. Мы все молимся об исцелении раненых. Намерен усилить там меры по безопасности и спасательные меры".
- Также выразили соболезнования и обеспокоенность министр внутренних дел Арье Дери и президент Реувен Ривлин.
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