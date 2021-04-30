Во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон 30 апреля в Израиле произошла большая трагедия. Вероятно, из-за давки и паники погибли 44 человека, пострадали почти две сотни.

По предварительной информации, паника и давка возникли из-за того, что некоторые участники фестиваля поскользнулись на ступеньках. Из-за этого возникла цепная реакция.

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Что известно о трагедии

Трагедия произошла во время массового празднования 33 дня месяца Омер на горе Мерон. Местные СМИ сообщают, что паника началась после того, как обрушилась часть трибун.

По оценкам израильской службы скорой помощи Маген Давид Адом:

более 150 раненых,

шесть – в критическом состоянии,

18 – в тяжелом,

двое – в состоянии средней тяжести,

39 – имеют легкие травмы.

Также израильская служба скорой сообщает, что погибли 44 человека.

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Коротко о трагедии