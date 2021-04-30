Під час святкування Лаг ба-Омер на горі Мерон 30 квітня в Ізраїлі сталася масштабна катастрофа. Ймовірно через тисняву та паніку загинуло 44 людини, постраждали майже дві сотні.

За попередньою інформацією, паніка й тиснява виникли через те, що деякі учасники фестивалю посковзнулися на сходинках. Врешті виникла ланцюгова реакція. До теми Моторошне лихо в Ізраїлі: десятки людей загинули під час святкування Лаг ба-Омер – фото 18+ Що відомо про трагедію Трагедія трапилась під час масового святкування 33 дня місяця Омер на горі Мерон. Місцеві ЗМІ повідомляють, що паніка почалася після того, як обвалилася частина трибун. За оцінками ізраїльської служби швидкої допомоги Маген Давід Адом: понад 150 поранених,

шість – у критичному стані,

18 – у важкому,

двоє – у стані середньої тяжкості,

39 – мають легкі травми. Також ізраїльська служба швидкої повідомляє, що загинуло 44 людини. נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021 Коротко про трагедію Лихо трапилось 30 квітня під час масового святкування Лаг ба-Омер.

Відомо, що трибуни були переповнені. Люди ймовірно загинули через тисняву та паніку.

Людей евакуювали правоохоронці. Влада країни вже відреагувала на події. Зокрема прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху написав, що трапилась "важка катастрофа на горі Мерон. Ми всі молимося про зцілення поранених. Маю намір посилити там безпекові та рятувальні заходи".

Також висловили співчуття та занепокоєння міністр внутрішніх справ Ар'є Дері та президент Реувен Рівлін.