Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский в эфире 24 каналу.

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По его словам, наступление на Донбасс – это вопрос ближайших дней, потому что им нужно сейчас продемонстрировать хотя бы программу-минимум – захват Луганской и Донецкой областей. И российская пропаганда уверяет, что эту цель достигнут.

Но с точки зрения военного руководства Украины, эта задача не будет выполнена, как и задача, которую россияне ставили перед собой, когда пытались атаковать Киев или Харьков,

– заявил Вениславский.

Он добавил, что оккупанты понимают, что даже тех минимальных целей, которые они перед собой ставили, достичь не удастся.

Нардеп подтвердил, что российские военные сейчас перекупают свои силы.

"Те оккупанты, которые были выведены из Киевской и Житомирской областях, находятся на доукомплектовании и пополнении потерь в войска РФ. Но с этим тоже есть проблемы, потому что после отпора ВСУ, они не готовы еще раз почувствовать наши удары", – говорит Вениславский.

Он заверил, что также в планах РФ по максимуму – захват части Запорожской и Херсонской областей, чтобы сделать сухопутную дорогу в оккупированный Крым.

К слову, президент Владимир Зеленский ожидает большого сражения против России на Юге и Востоке Украины. Зеленский заявил о том, что будет не одно сражение. По его словам, это будет новая волна войны.

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