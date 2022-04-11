Об этом заявил российский журналист Иван Яковенко в эфире 24 канала.

К теме К преступлениям в Украине причастны все: от начальников к тем, кто поддержал оккупацию, – Зеленский

По его словам, когда Россия вывела своих военных из населенных пунктов Киевской области, мир увидел огромное количество их преступлений.

То есть, любой отвод войск означает еще более ужасное политическое поражение путинского режима. Там будут выявлять новые преступления. Поэтому тотальный отвод войск с территории Украины невозможен по этой причине,

– отметил журналист.

Яковенко добавил, что такой шаг со стороны российских властей также означал бы полное признание своего поражения в Украине.

Обратите внимание! После того, как мир увидел зверства россиян в Киевской области, оккупанты начали усиленно использовать в Мариуполе мобильные крематории, чтобы зачистить улицы от тел украинцев и скрыть свои преступления.

К теме – россияне ограбили квартиры украинцев на Киевщине: смотрите видео