Про це заявив російський журналіст Іван Яковенко в ефірі 24 каналу.
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За його словами, коли Росія вивела своїх військових з населених пунктів Київщини, світ побачив величезну кількість їхніх злочинів.
Тобто будь-яке відведення військ означає ще більш жахливу політичну поразку путінського режиму. Там виявлятимуть нові злочини. Тому тотальне відведення військ з території України неможливе з цієї причини,
– зазначив журналіст.
Яковенко додав, що такий крок з боку російської влади також означав би повне визнання своєї поразки в Україні.
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