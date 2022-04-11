Зеленський: Від наказу до виконання є відстань, на якій трупи

Відповідну позицію глава держави висловив в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Зеленський відповів на запитання, чи повинен президент РФ Путін бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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Український президент наголосив, що до війни причетні всі, хто віддавав та виконував накази. Відповідно кожен повинен понести покарання.

Я думаю, що всі, хто приймав це рішення, віддавав накази, виконував – всі причетні до цього,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в російській політиці є люди, "які голосували за анексію, за окупацію наших територій". Зеленський переконаний, що вони також винні.

Зі слів президента випливає, що кожен російський загарбник несе відповідальність за свої рішення. Як зауважив Зеленський, "від наказу до виконання є відстань, на якій трупи", через що всі повинні відповідати.

Він додав, що кожен відповідатиме по-різному. "Але відповідальність повинна бути", – резюмував він.

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